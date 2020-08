The Mandalorian, Jon Favreau rivela il prezioso consiglio arrivato da Kevin Feige

Jon Favreau, creatore dell'acclamata serie tv The Mandalorian, ha spiegato che lavorare per anni a fianco di Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, gli ha permesso di imparare diversi trucchi del mestiere.

In una recente intervista promozionale Favreau ha detto a Deadline che lavorare con Feige gli ha insegnato a tenere a mente i fan principali del franchise di Star Wars mentre contemporaneamente rivolgeva la sua attenzione anche alle nuove generazioni. Il cineasta ha spiegato che il suo obiettivo principale nella creazione di The Mandalorian era quello di raccontare storie semplici utilizzando gli stessi elementi che avevano ispirato i film originali, introducendo però nuovi personaggi ad un nuovo pubblico.

"Abbiamo sempre saputo ... e questa è una cosa che ci ho imparato alla Marvel soprattutto lavorando con Kevin Feige, è che vuoi sempre tenere a mente i fan principali, perché sono stati quelli che hanno tenuto la torcia accesa per molti, molti anni. Ma queste devono anche essere storie per i giovani e per un nuovo pubblico. Questi sono i miti moderni, quindi vuoi sempre tendere una mano verso persone che potrebbero non conoscere i film precedenti. E' un po' come raccontare due storie contemporaneamente, una storia per i nuovi arrivati e una per chi conosce la saga fin dall'inizio."

