The Mandalorian: Jon Favreau: 'Se volete, potete continuare a chiamarlo Baby Yoda'

Il creatore di The Mandalorian Jon Favreau ha rivelato che nonostante sia stato svelato il suo vero nome, il team creativo dello show non ha problemi che i fan di Star Wars continuino a chiamare il tenero omino verde Baby Yoda.

In fondo è il nome con cui lo abbiamo chiamato per due stagioni e risulta un po' difficile a tutti riferirsi a lui come Grogu. Solo nel corso del Capitolo 13, Ahsoka Tano ha rivelato le origini del piccolo, sfuggito dal Tempio Jedi situtato su Coruscant.

"L'avevo scritto nella sceneggiatura sin dall'inizio, e finalmente abbiamo potuto rivelarlo anche nello show", ha detto Favreau poche ore fa a Good Morning America, dove ha annunciato anche ufficialmente lo spinoff di The Mandalorian The Book of Boba Fett. "Ma ovviamente tutti conoscono Grogu come Baby Yoda, che continuino a chiamarlo così va bene per tutti noi. Lo chiamiamo anche noi ancora Baby Yoda, ma lui preferisce essere chiamato Grogu. Se notate nello show si rianima molto quando viene chiamato con il suo nome".

Intanto l'ultimo episodio di The Mandalorian, abbiamo assistito all'attesissimo ritorno di Luke Skywalker che ha preso in custodia proprio il piccolo Grogu strappandolo dalle braccia del suo piccolo Din Djarin interpretato da Pedro Pascal. Cosa pensate accadrà nella terza stagione? Fatecelo sapere nei commenti.