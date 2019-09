The Mandalorian: per Jon Favreau la serie sarà come la trilogia originale

Manca poco alla premiere della serie TV con protagonista Pedro Pascal. Nei giorni scorsi è circolata la notizia secondo cui Jon Favreau potrebbe dirigere un episodio di The Mandalorian. Intervistato da Variety il produttore esecutivo della serie ha rivelato qualcosa in più sullo stile e sull'atmosfera della nuova opera.

Ecco la sua spiegazione riguardo il tono dello show: "La domanda è sempre stata come facciamo a farlo sembrare un film di Star Wars? E come devo raccontare la storia ambientata in questo periodo e mondo pericoloso? La trilogia originale di Star Wars era più intima, più concentrata sui personaggi, in un certo senso è simile alla struttura di una serie televisiva, perché non abbiamo un budget infinito e siamo aiutati dal fatto che i film originali non sono quei blockbuster che vediamo sempre al cinema. Stiamo sfruttando la tecnologia per usare al meglio questo stile e inoltre stiamo sperimentando con le tecniche di rendering in tempo reale".

Nel frattempo iniziano a circolare indiscrezioni sul cast della serie, ecco per esempio delle foto ufficiali del personaggio di Gina Carano in The Mandalorian.

Ricordiamo infine che potrete vedere la prima puntata dello show a partire dal prossimo 12 novembre, data in cui sarà disponibile nel catalogo di Disney+.