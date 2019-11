The Mandalorian: Jon Favreau spiega l'assenza di 'baby Yoda' dal merchandise ufficiale

Con la comparsa in scena nel primo episodio di Star Wars: The Mandalorian del piccolo alieno noto al momento come "baby Yoda" si è innescata chiaramente una caccia al merchandise del personaggio che però manca completamente all'appello.

Se non riuscite a capire l'assenza del carinissimo personaggio dalla circolazione, sappiate che esiste una ragione ben precisa, ne ha parlato lo stesso produttore e sceneggiatore della serie Jon Favreau: "Devo ringraziare la Disney e Lucasfilm, perché di solito queste sorprese vengono rovinate subito dalla comparsa del merchandise e dei cataloghi di giocattoli che trapelano in rete o cose simili. Quindi ci hanno veramente coperto le spalle. Volevamo davvero che il pubblico lo scoprisse per la prima volta nel corso dello show, così ogni volta che guarderete le puntate ci saranno sorprese e twist davvero inaspettati. Quindi questo richiedeva un certo controllo, così che il pubblico non ne venisse a conoscenza prima del tempo. Parte di questo controllo era rivolto proprio al merchandise, dal quale sono stati esclusi alcuni personaggi".

In precedenza, erano stati Carl Weathers e persino Werner Herzog - che nella serie interpreta il misterioso personaggio noto semplicemente come "il Cliente" - ad esprimere la loro opinione circa il nuovo personaggio comparso nel primo episodio di The Mandalorian, con il primo a dire: "Ha un suo nome, è una figura molto interessante e che conosce molte cose, inoltre è molto carino. Non sono uno che usa spesso quella parola, ma è un esserino carino. Dovrete vedere lo show per capire chi è questo baby Yoda, cosa dovrà fare o se è veramente un baby Yoda". Qui il parere di Herzog invece: "Ti spezza il cuore da quanto è bello. Ci sono due tecnici che lo muovono da remoto, uno si occupa degli occhi e della bocca mentre l'altro delle espressioni facciali. È un capolavoro della tecnica, ma oltre a questo è bellissimo". Ha poi continuato dicendo: "Non so, sul set sembrava assolutamente convincente. A vederlo ti veniva da piangere".

Recentemente, lo stesso Favreau ha diffuso un primo concept art dedicato proprio a "baby Yoda", mentre ne sono stati diffusi altri tratti dal primo episodio dello show, che tornerà su Disney+ il prossimo 22 novembre.