The Mandalorian: Jon Favreau ha spinto molto sullo sviluppo tecnologico

In attesa di vedere il teaser di The Mandalorina mostrato alla Star Wars Celebration, Bryce Dallas Howard ha rivelato qualche interessante dettaglio sulla sua esperienza come regista nello show targato Disney+. Intervistata da Collider, l'attrice ha confermato la passione di Jon Favreau per l'innovazione tecnologica.

"La verità è che ho avuto un incredibile supporto da Dave Filoni e Jon Favreau," ha detto la Howard durante un'intervista per la promozione di Rocketman. "E il processo - la preparazione, le riprese, la post-produzione e tutto il resto - è stato incredibilmente collaborativo, divertente ed equilibrato, è stato molto bello. Non posso letteralmente dire niente sull'episodio, non credo neanche di poter dire quale ho girato io [ride]. Già, non posso dire proprio niente."

L'attrice ha poi elogiato il lavoro di Favreau, sottolineando in particolare la passione per lo sviluppo tecnologico che ha già dimostrato con i suoi lavori sui remake live-action dei classici Disney: "Jon Favreau è famoso per la sua attenzione allo sviluppo tecnologico, e quello che ha fatto con Il Libro dell Giungla, quello che sta facendo con Il Re Leone, è veramente straordinario. Ed è possibile farlo anche con questo progetto... Molte cose che sembravano impossibili spesso si sono rivelate invece fattibili. E' stato molto eccitante."

The Mandalorian, prima serie tv live-action ambientata nel mondo di Star Wars, debutterà negli Stati Uniti il 12 novembre insieme al lancio ufficiale di Disney+. Prima di vedere il primo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, atteso al cinema per il 2022, è previsto l'arrivo di due ulteriori serie live-action.