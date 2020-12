The Mandalorian, Jon Favreau: "Vi svelo la ricetta dei biscotti di Baby Yoda"

Una delle sue varie incursioni sui social Jon Favreau, ha voluto rivelare ai moltissimi fan di The Mandalorian, la ricetta dei biscottini ingurgitati dal tenero Baby Yoda nel corso del Capitolo 10.

Il creatore della serie ha infatti preso parte al programma YouTube Binging with Babish, condotto dal cuoco Andrew Rea, e ha raccontato con quali ingredienti sono stati realizzati i gustosi macarons azzurri e anche il modo in cui potete replicarli direttamente a casa vostra.

Jon Favreau ha raccontato poi come è nata questa idea: "Josh, il nostro maestro di scena, è venuto da noi e ci ha chiesto 'Che aspetto hanno questi biscotti?' Se guardate alla fine dell'episodio, sotto i titoli di coda, amiamo includere molte immagini di produzione. Volevamo che fossero blu perché dovevano essere prodotti con il tipico latte blu di Star Wars. E il maestro di scena ha finito per cuocere i macarons".

Per poter preparare i macarons di Baby Yoda in definitiva vi occorrono alcuni degli elementi base della pasticceria tra cui burro, latte, farina di mandorle e per conferire al composto il tipico colore, potete utilizzare un estratto di mirtilli. Voi replicherete questa ricetta? Fatecelo sapere nei commenti e intanto vi segnaliamo una nuova interessante teoria su Baby Yoda.