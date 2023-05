The Mandalorian: Jon Favreau voleva inserire nello show una celebre battuta di Star Wars

La terza stagione di The Mandalorian si è conclusa con un finale esplosivo che ha portato a termine la storyline sul popolo dei Mandaloriani dando anche modo a Din Djarin e Grogu di godersi una meritata "vacanza" dall'azione. Nel dietro le quinte della stagione 2, Jon Favreau ha svelato quale celebre battuta di Star Wars avrebbe voluto includere.

Lo speciale Disney Gallery: The Mandalorian's "Making of Season 2" ha fornito uno sguardo approfondito dietro le quinte della serie. È impressionante assistere alle prodezze tecniche compiute dalla troupe, in particolare utilizzando la rivoluzionaria tecnologia Stagecraft. Tuttavia, fornisce anche una visione di come gli autori dietro lo show prendono piccole, ma importanti, decisioni che influenzano la direzione di ogni episodio. Ricco di momenti divertenti, lo speciale include anche un ridicolo dibattito sull'inclusione di una famigerata battuta di Star Wars: "Maclunkey".

Il creatore della serie Jon Favreau ha fatto il suo debutto alla regia di The Mandalorian nel primo episodio della Stagione 2, "Lo sceriffo", in cui Din Djarin cercava i suoi compagni mandaloriani mentre combatteva contro un drago Krayt. Nei momenti iniziali, Djarin fa visita al suo contatto Gor Koresh in una fossa di combattimento, dove guardano i Gamorreani affrontarsi. Dopo che il loro incontro è andato male, Mando ha legato Koresh a un lampione e ha spento la luce, lasciando che Koresh venisse attaccato dalle mostruose creature.

Nel filmato dietro le quinte di Disney Gallery, si vede Favreau suggerire a Dave Filoni di far dire a Djarin "Maclunkey" mentre spara alla luce per lasciare Koresh morto. Filoni si fa una risata per il suggerimento, rispondendo che "è una cosa che dice Greedo, però". I due si scambiano una risata per la ridicolaggine del suggerimento.

La battuta è diventata famosa durante la sua apparizione nella scena della cantina di Una nuova speranza, anche se inizialmente non era presente nella versione originale del film. È stata invece aggiunta per il debutto del film su Disney+. Il momento "Maclunkey" è diventato così ridicolmente controverso che l'attore originale di Greedo, Paul Blake, lo ha commentato. Sebbene la battuta sia ridicola, il significato che vi si cela è coerente con le implicazioni della scena. Tradotto dalla lingua degli Hut, "Maclunkey" significa "Questa sarà la tua fine", una frase pronunciata anche da Sebulba durante la sequenza della corsa ne La minaccia fantasma.

La terza stagione di The Mandalorian non è stata particolarmente apprezzata dai fan, con il finale di The Mandalorian 3 che ha registrato ascolti da minimo storico.

Ad agosto sarà la volta di Ahsoka, con Rosario Dawson assoluta protagonista.