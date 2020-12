The Mandalorian, Jon Favreau temeva il leak di quel clamoroso colpo di scena finale

Quando si tratta di un franchise come Star Wars evitare le fughe di notizie è davvero un'impresa ardua: internet è un posto difficilissimo da controllare e i leak sono all'ordine del giorno, soprattutto quando in ballo c'è un evento atteso come il season finale di The Mandalorian.

Season finale che, come sappiamo, ha portato con sé un evento a dir poco clamoroso: il ritorno del giovane Luke Skywalker ha colto di sorpresa tutti i fan della saga, trovatisi nel giro di pochi istanti a ritornare bambini mentre un ringiovanito Mark Hamill portava via Baby Yoda per addestrarlo alle vie della Forza.

Proprio quel colpo di scena, dunque, è stato motivo di grande preoccupazione per Jon Favreau: "È davvero difficile mantenere i segreti al giorno d'oggi, soprattutto quando si parla di Star Wars, perché la gente è così curiosa. [...] Ogni singolo elemento del cast è stato leakato, quindi fino alla messa in onda siamo stati letteralmente terrorizzati dall'idea che anche questo cameo a sorpresa potesse essere svelato" ha confessato l'ideatore di The Mandalorian.

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque! Vediamo, intanto, come ha reagito Mark Hamill al suo ritorno in The Mandalorian; ecco, invece, quali sono gli interrogativi lasciati aperti dal season finale di The Mandalorian.