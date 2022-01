The Mandalorian, Jonah Hill: 'DiCaprio mi ha consigliato la serie, ecco che ne penso'

Tutti noi consigliamo film o serie tv agli amici e sembra che Leonardo DiCaprio abbia fatto lo stesso con Jonah Hill. Mentre i due erano impegnati sul set di Don’t look up, l’attore premio Oscar ha consigliato a Hill di vedere The Mandalorian ma quest’ultimo non ne è rimasto troppo soddisfatto.

The Mandalorian ha fatto il suo esordio nel 2019, diventando la prima serie live-action ambientata in una galassia lontana, lontana. Il successo è stato immediato, grazie ad una storia scorrevole e intrigante e alla presenza di Baby Yoda, vera star dello show. Tuttavia, la serie non è riuscita a far breccia nei cuori dei fan che che non avevano un grande legame con il materiale originale, secondo l'attore Jonah Hill che ne ha parlato ai microfoni di W Magazine.



"Leonardo DiCaprio mi ha fatto guardare The Mandalorian mentre stavamo girando Don't Look Up, e Baby Yoda era così carino, ma non me ne fregava un ca**o perché non sapevo nulla di ciò che lo riguardava."



Hill è stato molto diretto e ha sottolineato anche le sue diverse emozioni guardando oggi Game of Thrones, non avendo visto la serie in contemporanea al momento dell’uscita.



"Il Trono di Spade è così incredibile. So che è divertente, perché io vivo nel 2012. Sto guardando tre episodi alla volta", ha spiegato l'attore. "Ma ho dimenticato quello che è successo in tempo reale, allora fu un evento culturale enorme. Ho guardato l’episodio The Rains of Castamere…sai, le Nozze Rosse. Ho chiamato tutti i miei amici alla fine dicendo: 'Oh, mio dio, Robb Stark è stato ucciso e bla, bla, bla.' E loro dicevano, 'Sì, amico. È stato l'evento culturale più importante dalla fine dei Soprano.'"



Hill potrebbe non essere rimasto affascinato dal finale della seconda stagione di The Mandalorian, che ha visto il ritorno di un giovane Luke Skywalker, ma è senza dubbio nella sua fase Game Of Thrones al momento. La terza stagione di The Mandalorian dovrebbe debuttare su Disney+ entro la fine dell'anno.