The Mandalorian: Julia Jones si aggiunge al cast della serie Disney+

il cast di The Mandalorian si arricchisce con l'ingresso di Julia Jones. L'attrice è conosciuta soprattutto per essere stata Leah Clearwater nei film della saga di Twilight per essere stata un personaggio ricorrente nella seconda stagione di Westworld.

Con la notizia dell'arrivo dell'attrice nell'ambiziosa serie, con Jon Favreau nelle vesti di showrunner, non sono state fornite informazioni sul ruolo che interpreterà, che al momento resta avvolto nel mistero.



Julia Jones si unisce a un cast già nutrito che vede presenti diversi volti noti, tra i quali il protagonista Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos), che sarà un cacciatore di taglie solitario. Nel corso delle sue avventure, però, si imbatterà in Cara Dune (Gina Carano), una ex Shock Trooper diventata mercenaria. La relazione tra i due sarà uno degli aspetti importanti dello show e abbiamo anche potuto ammirare una foto dal set in cui compaiono fianco a fianco.

Ricordiamo che nel cast figurano anche Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Emily Swallow (Supernatural), Carl Weathers (Predator), Omid Abtahi (American Gods), Werner Herzog (Grizzly Man) e Nick Nolte (Affliction).



The Mandalorian si preannuncia come uno show diverso dai film di Star Wars, come confermato dal produttore Dave Filoni che ha promesso ai fan di vedere cose "mai provate prima". Va in questa direzione anche l'approccio degli autori, che hanno deciso di dare spazio ai personaggi minori.



La serie andrà in onda a partire dal 12 novembre al lancio di Disney+.