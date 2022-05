The Mandalorian, Karl Urban al posto di Pedro Pascal? L'attore smentisce il rumor assurdo

La data d'uscita di The Mandalorian 3 è attesa tra la fine del 2022 e il 2023 stando agli ultimi aggiornamenti, ma un rumor a dir poco assurdo ha cominciato a circolare nelle ultime ore, ovvero che la Lucasfilm starebbe pesando di sostituire Pedro Pascal con Karl Urban per il ruolo di Din Djarin. Inutile dire che questo è totalmente impossibile.

Nel corso di un'intervista a Radio X, Urban ha accennato al rumor apparendo davvero incredulo. Ammettendo che è la prima volta che sente parlare della teoria della sostituzione di Pedro Pascal in The Mandalorian, l'attore se la ride prima di criticare la mancanza di originalità di questa diceria. Immaginando come si sia arrivati al suo nome per il re-cast, cita la sua esperienza nell'indossare un elmetto in Dredd del 2012:

"Questa sì che è nuova... Sarebbe come dire: "Oh, chi conosciamo che può lavorare sotto un elmetto? Oh lo so, prendiamo Karl Urban, ha fatto Dredd!". Sapete com'è... Dai, ragazzi, no".

Fortunatamente, però, non ci sono motivi legittimi per credere che il cast della terza stagione di The Mandalorian non includa Pascal nel ruolo di protagonista. Le riprese di The Mandalorian 3 si sono già concluse a marzo di quest'anno, il che significa che i fan non dovranno aspettare ancora molto prima di vedere Mando e Grogu nelle loro prossime avventure. Inoltre, Pedro Pascal è presente nel servizio di Vanity Fair dedicato ai prossimi progetti di Star Wars, quindi non ci resta che pazientare ancora un po'.

Fino ad allora, il pubblico di Star Wars potrà contare su Obi-Wan Kenobi, con l'attesissima miniserie che debutterà il prossimo venerdì 27 maggio.