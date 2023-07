The Mandalorian, Kate Sackhoff: ' Il solo buffet costa più di Battlestar Galactica'

Kate Sackhoff, la Bo-Katan di The Mandalorian ha rilasciato una simpatica dichiarazione in un episodiodel Blah Blah Blah podcast a proposito dell’enorme budget a disposizione della produzione dello show di Disney+ chiamando in causa la serie tv leggendaria a cui ha preso parte ormai quasi venti anni fa come paragone.

Dopo le parole del produttore di The Mandalorian che hanno chiarito a chi sia riferito il titolo dello show, riportiamo quanto specificato dall’attrice di Portland in merito al buffet e al budget reso disponibile per la creazione della serie di Jon Favreau.

Parlando insieme al regista Bryce Dallas la Sackhoff ha ammesso candidamente: “Non ho mai lavorato a qualcosa con un budget così grande. Il budget per il nostro catering è probabilmente più grande dell’intero budget di Battlestar Galactica”.



Quindi, la Scorpion della space opera ha continuato spiegando quanto le riprese della serie spin-off di Star Wars siano diverse dagli show a cui è abituata a partecipare, con molti più ciak per ogni scena e un’attenzione ai particolari che è difficile trovare in altri prodotti per la televisione con la conseguenza di un livello interpretativo molto più alto nel prodotto finito: “Una volta abbiamo fatto 38 riprese di una scena. È proprio l’opposto di quello a cui sono abituata… e lo adoro perché mi dà la possibilità di trovare cose diverse all’interno della scena”.

In attesa di capire se le indiscrezioni che vogliono la serie ambientata nell’universo di Star Wars indirizzata verso una quarta stagione, vi lasciamo alle parole di Giancarlo Esposito sul futuro del suo personaggio in The Mandalorian.