The Mandalorian, Katee Sackhoff ha appena svelato il suo ritorno in Star Wars?

Dopo mesi di silenzio causato dallo sciopero, molti attori stanno festeggiando sui propri profili social tornando nuovamente attivi. Tra questi c'è Kate Sackhoff che, nel suo ultimo post su Instagram, avrebbe anticipato un suo ipotetico ritorno nell'universo di Star Wars dopo l'esperienza in The Mandolrian.

La fine delle sciopero degli attori ha ridato un pò di vita ad Hollywood. Tra divi che festeggiano la fine del silenzio pubblicizzando progetti che li hanno visti protagonisti negli ultimi mesi e novità di film e serie tv diventa quasi scontato che qualcuno si faccia sfuggire qualcosa in più rispetto a quello che molti si aspettavano di sentire. Fino a questo momento quasi nessuno del mondo di Star Wars aveva parlato o festeggiato la fine dei picchetti. La prima è stata Kate Sackhoff, interprete di Bo Katan.

Mentre moltissimi si chiedono se The Mandalorian finirà con una quarta stagione, non si può far altro che sognare dopo aver letto l'ultimo post dell'attrice che ha celebrato la fine dello sciopero e, allo stesso tempo ha ipotizzato un suo ritorno nei panni di Bo Katan. Nell'immagine, l'attrice festeggia l'evento tenendo in braccio il figlio piccolo. "Un po' di throw back Thursday visto che potremo parlare di nuovo di lavoro🎉 Grazie @sagaftra❤️ e mi manca anche il mio bambino mentre viaggio….non vedo l'ora di essere a casa ma anche di rimettermi questa parrucca" ha scritto l'attrice.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la serie, Dave Filoni ha detto quanto all'inizio pensassero che Baby Yoda fosse una pessima idea. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!