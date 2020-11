The Mandalorian, Katee Sackhoff su Baby Yoda: 'Se si arrabbia sembra un gremlin'

Baby Yoda è talmente simpatico e tenero che anche gli astronauti di Space X lo hanno accolto a bordo. Eppure anche il piccolo protagonista di The Mandalorian nasconde un lato poco rassicurante, per cui non fatelo arrabbiare.

A rivelarlo è stata l'interprete di Bo-Katan Kryze, Katee Sackhoff, che ha avuto modo di parlare del suo debutto nella serie in un'intervista per Entertainment Weekly. Ovviamente non poteva mancare una domanda relativa alla sua esperienza sul set insieme alla piccola star verde: "È incredibile cosa riescono a fare con le sue espressioni facciali. Ci sono un sacco di persone che controllano differenti parti del suo corpo e ascoltano davvero quello che dici. Avevamo entrambi un microfono e loro mi ascoltavano mentre parlavo con lui".

Gli operatori sono stati in grado di far reagire il personaggio come se fosse veramente vivo, anche durante una conversazione che Sackhoff e il Bambino hanno avuto a telecamere spente.

"Ero seduta accanto a Baby Yoda tra un ciack e l'altro, e abbiamo iniziato a parlare. I ragazzi che lo controllano hanno iniziato a reagire quando hanno sentito che gli stavo parlando... gli parlavo come se fosse stato reale. Abbiamo avuto una vera conversazione e gli ho chiesto di farmi una faccia arrabbiata. Volevo vederlo arrabbiato e scoprire cosa succede quando Baby si arrabbia. All'inizio ci ha provato e non ci riusciva, ma alla fine l'ha fatto e sembrava un Gremlin! È stata la cosa più buffa che abbia mai visto".

In effetti anche il film degli anni '80 si basava su dei pupazzi animati da degli operatori, ma in quel caso le creature al centro del film erano decisamente sgradevoli e spietate. Per questo Sackhoff consiglia di "non dare a Baby Yoda dell'acqua o del cibo dopo mezzanotte", una delle regole che avrebbero trasformato i gremlins in creature terrificanti nel film. Visto l'appetito insaziabile di Baby Yoda, c'è da preoccuparsi...