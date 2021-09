The Mandalorian, Katee Sackhoff: Bo-Katan tornerà nella terza stagione?

Bo-Katan Kryze, interpretata da Katee Sackhoff, ha fatto il suo debutto nei live-action di Star Wars proprio in The Mandalorian 2. Come abbiamo visto nel corso della seconda season Bo-Katan si è concentrata sulla sua ricerca per ottenere la spada oscura da Moff Gideon, con un finale a sorpresa. Proprio questo sembra suggerire un ritorno nella s3!

E a confermarlo è l'attrice, che però non ha alcune certezze né su come gestirà i suoi affari, né su quanto spazio precisamente potrebbe pensare di avere con il suo personaggio. Bo-Katan avrebbe infatti, secondo Sackhoff, degli "affari da sistemare". Sicuramente, secondo lei, Lucasfilm ha pensato a un futuro per il suo personaggio. L'attrice ha poi però aggiunto "Ma questo è molto al di sopra della mia paga, e non si sa alla fine, no? Come fan dello show, sono solo entusiasta di vedere cosa escogiteranno".

Sackhoff all'inizio di quest'anno aveva parlato già di un ritorno a ComicBook. "Non ho idea [di quando Bo-Katan potra tornare]" aveva detto l'attrice al tempo. "E l'unica cosa che so è che una delle cose migliori e lavorative che [Dave Filoni] abbia mai fatto è stata lasciarmi il suo numero di telefono. Quindi una delle cose che amo fare con lui è semplicemente messaggiare su Bo in generale. Vorrei sapere che fine ha fatto, dov'è adesso, considerando dove ha iniziato. E mi piace parlargli dei pezzi mancanti, almeno fino a questo punto... Quindi so tutte queste cose, ma non ho idea di cosa stia succedendo". Dobbiamo crederle?

Mentre i fan chiedono più informazioni sul Bo-Katan, un altro personaggio potrebbe tornare in The Mandalorian 3. La serie, tra l'altro, ha vissuto molti ritardi a livello produttivo. Talmente tanti che adesso si pensa che The Mandalorian 3 potrebbe tornare a fine 2022.