The Mandalorian, Katee Sackhoff: 'Con questa serie ho realizzatto un sogno'

L' episodio finale della seconda stagione di The Mandalorian ha lasciato tutti senza parole. Favreau e compagni si sono superati, permettendo alla serie di collegarsi finalmente alla saga cinematografica. Una delle protagoniste degli ultimi episodi è Katee Sackhoff, che con la sua Bo-Katan ha tentato di recuperare in ogni modo la Darksaber.

La missione per lei non è andata nel migliore nei modi, la spada oscura è stata infatti sottratta da Mando a Moff Gideon che ne è così diventato l'unico regolare possessore. Intanto però l'interprete della guerriera mandoloriana, archiviata momentaneamente la sua esperienza con la serie Disney+, ha pubblicato sui social un post dedicato a suo padre che le ha fatto visita proprio sul set di The Mandalorian.

"Come figlia di un fan di Star Wars, questo è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Mio padre mi ha trasmesso il suo amore amore per tutte le cose fantascientifiche e poterlo portare sul set è stato un sogno diventato realtà ... per entrambi. Grazie @disney Grazie @ dave.filoni per aver creato questa donna feroce e grazie sia Dave che @jonfavreau per aver creduto nelle mie capacità di interpretarla dal vivo. Avete realizzato il sogno di una bambina".

Intanto tutti si sono innamorati del finale di The Mandalorian, Rosario Dowson ha detto di non riuscire a smettere di parlarne, mentre senza imbarazzo Kevin Smith ha rivelato di aver pianto a dirotto.