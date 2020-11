The Mandalorian, Katee Sackhoff sulla darksaber di Moff Gideon: 'Non gli sta neanche bene'

Il terzo episodio di The Mandalorian 2 ha introdotto ai fan la versione live action di Bo-Katan, personaggio interpretato da Katee Sackhoff, che nel frattempo ha voluto dire la sua sulla darksaber in mano a Moff Gideon.

Come sapete l'attrice ha doppiato il personaggio di Bo-Katan in "Star Wars: The Clone Wars" prima della sua apparizione nella serie TV live action. Intervistata dai giornalisti di ET Online, Katee Sackhoff ha parlato della darksaber, arma importante che il suo personaggio ha perso e che è stata presa da Moff Gideon. Ecco il suo commento dopo aver visto per la prima volta il personaggio di Giancarlo Esposito con la sua spada: "Ho iniziato ad urlare alla TV quando l'ho vista per la prima volta. Ho anche detto non gli sta neanche bene".

Continua poi: "Ci sono molte teorie riguardo questa vicenda, è tutto collegato da una storia, la scopriremo quindi non voglio rovinare la sorpresa a qualcuno. Dovete solo aspettare, da fan dello show odio gli spoiler. Per questo sono stata molto tranquilla sui social media, non volevo rivelare nulla".

Non resta quindi che aspettare le prossime puntate della serie, disponibili ogni venerdì nel catalogo di Disney+. Nel frattempo vi segnaliamo i bellissimi concept art della terza puntata di The Mandalorian 2.