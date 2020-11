The Mandalorian, Katee Sackhoff e il debutto nel live-action: 'Trasformata come Pinocchio'

Lo scorso episodio di Star Wars: The Mandalorian è stato caratterizzato, tra le altre cose, dal debutto di Katee Sackhoff, che dopo aver doppiato Bo-Katan nelle serie animate The Clone Wars e Rebels interpreta per la prima volta il personaggio in carne e ossa. Intervistata da Starwars.com, l'attrice ha raccontato le sfide della nuova avventura.

Katee Sackhoof ha rivelato di essersi sentita inizialmente un po' spiazzata e di aver vissuto una situazione alla Chi ha incastrato Roger Rabbit. "Il mio primo giorno mi è sembrato un po' sconnesso. Mi sentivo un po' come Roger Rabbit in questo mondo alternativo in cui ero umana ma non lo ero... perché l'avevo vista sullo schermo e alcune cose che fa Bo nella versione animata non funzionavano nella versione live-action di Bo."

Così l'attrice ha dovuto faticare un po' per trovare i giusti equilibri, ma ci è riuscita grazie anche all'aiuto della regista Bryce Dallas Howard. "Era così divertente" ha continuato Katee Sackhoff. "Continuava a ripetermi: Più vera, Katee! Devi essere più un ragazzo vero!". In questo modo, è riuscita a dare a Bo-Katan l'interpretazione giusta, finendo per sentirsi come Pinocchio quando si trasforma da burattino in un bambino vero.

Per quanto riguarda l'aspetto fisico di Bo-Katan, invece, per Katee Sackhoff era importante "che i fan la riconoscessero e che non fosse una presenza stridente per loro visivamente". Sono stati quindi scuriti un po' i capelli e assottigliate le sopracciglia, ma l'insieme non è stato stravolto.

In attesa del nuovo episodio di Star Wars: The Mandalorian, rimandiamo alle dichiarazioni di Daisy Ridley in difesa di Baby Yoda e ai retroscena sull'ingresso nel cast di Sasha Banks.