The Mandalorian: Katee Sackhoff festeggia il suo compleanno con un'epica torta a tema

Sebbene il mondo di The Mandalorian negli ultimi mesi si sia concentrato soprattutto sul licenziamento di Gino Carano, la serie Disney+ può contare su altri personaggi femminili di grande spessore. Tra questi certamente, un posto d'onore spetta a Katee Sackhoff interprete di Bo-Katan.

L'attrice nei giorni scorsi ha compiuto 41 anni e non ha potuto fare a meno di festeggiare il suo compleanno in stile The Mandalorian con una straordinaria torta a tema. Come potete vedere nel post di seguito, l'attrice ha condiviso una foto al fianco della dolce opera d'arte, che ripropone in maniera impeccabile l'elmo della guerriera pronta a tutto pur di riottenere la tanto agognata darksaber.

"Sconvolgente! Miglior fidanzato di sempre! Mi vizia come un matto!! Grazie mille per questa straordinaria opera d'arte @deliciousartscakes. Sono sempre stata ossessionata dalle vostre torte e non posso credere che siate riusciti a realizzare qualcosa si così fantastico! Questa è la strada ... per il cuore di una ragazza".

Intanto nel finale di The Mandalorian 2 abbiamo assistito ad un inatteso cliffhanger. Din una volta sconfitto Moff Gideon, diventa inavvertitamente il legittimo proprietario dell'arma e sembra chiaro ormai che lo scontro con Bo-Katan sia inevitabile. Cosa vi aspettate dunque dalla nuova stagione? Diteci la vostra come sempre nei commenti.