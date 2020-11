The Mandalorian, Katee Sackhoff rivela che Bo-Katan è cresciuta molto da Star Wars Rebels

L'episodio 2x03 di The Mandalorian ha finalmente introdotto la versione live-action di Bo-Katan, interpretata per l'occasione da Katee Sackhoff. Intervistata da Entertainment Tonight, l'attrice ha anticipato l'arrivo di alcune sorprese per il futuro del personaggio.

"Penso che esista una piccola parte di Bo-Katan che non vi aspettate di vedere" ha spiegato la star di Battlestar Galactica (via Comicbook.com). "Ha qualcosa in mente e tutte le sue azioni hanno uno scopo. Penso che sia qualcosa di nuovo per lei. Finalmente è cresciuta e crede di essere una leader. E c'è un certo ego che emerge dall'essere un leader, qualcosa che potrebbe o non potrebbe andare contro di lei."

Nel corso della puntata, lo ricordiamo, la Mandaloriana è intervenuta giusto in tempo per salvare Din Djarin e Baby Yoda da un gruppo di spietati marinai intenzionati ad ucciderli per recuperare la preziosa armatura di beskar del protagonista. Dopo che quest'ultimo ha aiutato lei e la sua squadra di incursori formata da Axe Woves (Simon Kassianides) e Koska Reeves (Sasha Banks) ha prendere il possesso di una nave imperiale, Bo-Katan ha rivelato a Din il luogo in cui trovare la new entry più attesa della stagione, la Jedi Ahsoka Tano.

Nel frattempo, la Sackhoff ha parlato anche della Darksaber di Moff Gideon.