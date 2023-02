The Mandalorian, Katee Sackhoff svela quale personaggio sognava di diventare da bambina!

L'universo di Star Wars alimenta da decenni le fantasie di milioni di fan in giro per il mondo compresi chi a quei prodotti ci lavora. A confermarlo Katee Sackhoff voce e volto di Bo-Katan Kryze, ex sovrana di Mandalore. L'attrice ha confessato quale personaggio, da bambina, sognava di diventare.

Come ogni ragazzina cresciuta con il mito di Guerra Stellari sembra più che scontato quale eroina la Sackhoff volesse interpretare. "Da bambina, volevo diventare la Principessa Leia. Volevo anche diventare Bruce Willis, ma volevo davvero essere in Star Wars. Amavo quel mondo! Amavo cos'era Star Wars, quindi mi ha fatto impazzire il fatto che le circostanze della mia carriera mi avessero portato in quel posto!" ha raccontato l'attrice.

Dopo che Jon Favreau ha approfondito il rapporto tra Bo Katan e Din Djarin, sembra quasi scontato il suo ritorno nella quarta stagione soprattutto vedendo il modo in cui si è conclusa la terza. Katee Sackhoff è entrata nell'universo di Guerre Stellari diversi anni fa prestando la voce al personaggio di Bo Katan in Clone Wars e diventando poi suo volto in live action. "Ho detto a tutti che se mi avessero mai chiamato per Star Wars, per qualsiasi cosa, l'avrei accettato. Non scherzo. Se mi avessero detto di recitare la parte di una roccia e sedermi sullo sfondo, l'avrei preso!" ha raccontato l'attrice mostrando tutto il suo amore per la saga.

"Quando Dave mi ha chiamato e mi ha chiesto di doppiare la parte di Bo-Katan, sono saltata. Non c'erano domande, ho solo detto 'sì!'" ha concluso. In molti hanno addirittura ipotizzato la realizzazione di una serie tv su Bo Katan dopo The Mandalorian 3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!