The Mandalorian: La seconda stagione sarà piena di azione, secondo Giancarlo Esposito

Abbiamo ascoltato la colonna sonora di The Mandalorian arrangiata dal compositore di Black Panther, nel frattempo Giancarlo Esposito, interprete di Moff Gideon, ha parlato dello stile che avrà la seconda stagione della serie di Guerre Stellari.

Rispondendo alle domande dei giornalisti di Variety, il celebre attore famoso per la sua parte in Breaking Bad e Better Call Saul ha parlato di cosa potremo aspettarci nella seconda stagione delle avventure di Din Djarin e di Baby Yoda: "Ho parlato diverse volte con l'autore della serie Jon Favreau, non ho ancora visto la stagione ma sarà piena di azione. E credo che Jon stia già scrivendo la terza stagione nella sua testa". A conferma di queste parole vi segnaliamo un'altra intervista, pubblicata sempre da Variety, in cui Giancarlo Esposito rivela di aver distrutto varie Darksaber durante le riprese: "Spero che non si arrabbino per quello che sto per dire... Ma credo di aver distrutto due, tre o tre e mezze Darksaber. I ragazzi che lavorano sul set mi vogliono molto bene, ma mi dicono sempre, ci metti troppo impegno".

Sembra quindi che nel corso delle puntate vedremo finalmente in azione Moff Gideon con la sua potente arma. Nei giorni scorsi si era parlato del ritorno in The Mandalorian di un personaggio de La Minaccia Fantasma, ma ancora non abbiamo avuto notizie ufficiali a riguardo.