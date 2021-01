The Mandalorian: La serie è ancora il prodotto Star Wars più cercato su Google

Come sapete presto inizieranno le riprese della terza stagione di The Mandalorian, opera attesa con ansia dai fan di Guerre Stellari. Un grafico delle ricerche di Google rivela che lo show con Pedro Pascal è ancora uno dei più cercati su internet.

In calce alla notizia trovate un'immagine che conferma il grande successo ottenuto dalla serie presente nel catalogo di Disney+: la linea gialla, che rappresenta il numero di ricerche di The Mandalorian su Google, ha infatti un andamento costante fino al quattro ottobre, per poi aumentare considerevolmente. La seconda stagione ha infatti stupito i numerosi fan, grazie ad alcuni personaggi che sono stati introdotti per la prima volta in versione live action. L'apice di interesse lo si raggiunge però nei giorni vicini alla messa in onda del finale della seconda parte, quando il ritorno di un celebre interprete di Star Wars ha colto di sorpresa gli appassionati.

Nonostante da allora il numero di ricerche sia diminuito, The Mandalorian riesce a superare abbondantemente The High Republic, nuovo progetto della Disney composto da vari romanzi e fumetti ambientati nel periodo d'oro della Repubblica, mentre nel grafico possiamo notare come l'interesse nei confronti di Gina Carano sia cresciuto principalmente dopo alcune sue dichiarazioni contro maschere e provvedimenti anti Covid.

Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi mesi, nel frattempo ecco un'interessante notizia che spiega i motivi per una assenza nel finale di stagione di The Mandalorian 2.