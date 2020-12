The Mandalorian: La terza stagione della serie Disney ha una data di uscita

Sono attualmente in corso le riprese della terza stagione di The Mandalorian, in attesa di vedere il finale della seconda parte dello show incentrato sulle avventure di Din Djarin, scopriamo quando faranno il loro debutto le prossime puntate inedite.

Nelle scorse ore si è tenuto il Disney Investor Day, evento nel quale sono state annunciate le ultime novità della Casa di Topolino. In particolare i fan di Star Wars sono rimasti particolarmente soddisfatti, visto la grande mole di serie TV e film che saranno prodotti nei prossimi mesi e che faranno il loro debutto su Disney+. Inoltre è stata annunciata la data della premiere della terza stagione di The Mandalorian, opera incentrata sul personaggio interpretato da Pedro Pascal: in attesa di scoprire come continuerà la storia di Grogu vi segnaliamo che la terza parte sarà disponibile a partire dal giorno di Natale del 2021.

Siamo sicuri che le puntate rimanenti saranno pubblicate a cadenza settimanale, andando quindi a concludersi nei primi mesi del 2022. Si tratta comunque di un'ottima notizia per gli appassionati, che dovranno aspettare un anno per rivedere in azione il celebre mandaloriano. Infine vi segnaliamo questa intervista a Giancarlo Esposito di The Mandalorian 3 in cui parla del futuro di Moff Gideon.