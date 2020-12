The Mandalorian, il leak della colonna sonora ha spoilerato il season finale?

Gli spoiler sono degli esseri piuttosto infidi, capaci di infiltrarsi silenziosamente nelle nostre vite utilizzando metodi poco convenzionali che colgono inevitabilmente più rilassate del dovuto le nostre difese: i brani della colonna sonora dello show, ad esempio, potrebbero essersi rivelati un vero cavallo di Troia per i fan di The Mandalorian.

In queste ore sta infatti circolando in rete un leak che ci rivela quelli che sembrerebbero essere i brani della colonna sonora di The Mandalorian: un elenco apparentemente innocuo nei cui titoli, però, i fan hanno notato il rischio di veder svelare alcuni degli eventi principali che faranno parte di questo attesissimo finale di stagione.

Ad aver messo in allerta i fan sono stati, in particolare, titoli come The Sword, che potrebbe riferirsi ad un duello con Moff Gideon e la sua Darksaber, e soprattutto Rest in Peace, che potrebbe indicare il verificarsi dell'evento più temuto in assoluto dalla fanbase di The Mandalorian, vale a dire la morte di Baby Yoda (tutt'altro che impossibile, d'altronde, visti i recenti accadimenti).

Si tratta, comunque, soltanto di teorie: vedremo a breve se i titoli in questione saranno da ritenere spoiler in piena regola! Nel frattempo, siamo ormai entrati in clima natalizio: Baby Yoda è diventato il puntale perfetto per gli alberi dei fan, mentre c'è già grande attesa per lo speciale natalizio di The Mandalorian.