The Mandalorian, i legami con la Skywalker Saga nel nostro nuovo video

Si è conclusa la scorsa settimana la seconda e straordinaria stagione di Star Wars: The Mandalorian di Jon Favreau e Dave Filioni, con un episodio, Il Salvataggio, rivelatosi commovente e spettacolare, diretto da Peyton Reed (Ant-Man and the Wasp) e ri-collegatosi anche alla cosiddetta Skywalker Saga cinematografica.

Come? Ormai l'episodio lo avrete visto tutti, e comunque era vociferato ormai da settimana il suo ritorno, ma proprio alla fine della puntata è entrato in scena Luke Skywalker come un deus ex-machina salvando la situazione e prendendo il piccolo Grogu sotto la sua tutala, non prima che il tenero Baby Yoda avesse comunque avuto modo di salutare (per sempre? chi lo sa) l'amico e "genitore" Mando.



Ma ci sono altri legami con la Skywalker Saga? Ebbene, ovviamente sì. Proprio di questo abbiamo avuto modo di parlare, approfondendo il tema a dovere, nel nostro nuovo video caricato su Everyeye Plus, filmato che trovato comodamente all'interno della notizia, in alto.



In attesa della terza stagione di The Mandalorian e anche delle altre serie live-action e non di Star Wars, tra cui la recentemente annunciata The Book of Boba Fett, il video è un ottimo modo per ripassare alcuni collegamenti importanti.



Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.