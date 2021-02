The Mandalorian, dopo il licenziamento Gina Carano è l'attrice più popolare al mondo

Il licenziamento di Gina Carano è avvenuto appena una settimana fa e ora è l’attrice più popolare secondo lo Star Meter di IMDb. Era inevitabile che questa notizia agitasse le acque, soprattutto visti i motivi che hanno portato la Disney a questa decisione.

Il sito IMDb valuta la popolarità delle star ogni settimana secondo quante volte il loro profilo IMDb viene visualizzato. Il polverone sollevato intorno all’attrice l’ha portata al numero uno di questa classifica in cui solitamente nelle prime posizioni ci sono star di film o serie tv popolari e recenti.

Carano, che interpretava Cara Dune in The Mandalorian, è in vetta alla classifica seguita da Shailene Woodley di Big Little Lies al secondo posto e Christopher Plummer, che purtroppo è morto all'inizio di questo mese al terzo. Evan Peters ed Elizabeth Olsen completano la cinquina.

Solitamente, quando un attore o un’attrice è in cima allo Star Meter di IMDb significa che la sua carriera è in ascesa. Ma è davvero difficile capire se è il caso di Carano visto che dopo Lucasfilm è stata lasciata anche dai suoi agenti e un futuro ad Hollywood potrebbe essere compromesso.

L’attrice ha una solida base di fan che hanno lanciato una petizione per farla riassumere, ma viste le ultime controversie e la scia di polemiche sarà molto difficile che ciò avvenga. Sembrerebbe che Disney e LucasFilm non sostituiranno l'attrice in The Mandalorian anche se c'erano grandi progetti per il personaggio di Cara Dune ,che doveva avere uno spin-off.