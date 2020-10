The Mandalorian, Lucasfilm aggiorna il marchio di Boba Fett e i fan impazziscono

L'enorme successo di The Mandalorian è dovuto probabilmente ad un mix perfetto di passato e futuro: le avventure di Mando e Baby Yoda brillano di luce propria, ma a differenza forse degli ultimi film della saga riescono anche nell'intento di richiamare le atmosfere su cui Star Wars ha costruito la sua fortuna.

A proposito di richiami al passato, il ritorno di Boba Fett è uno degli elementi più attesi (se non il più atteso in assoluto) di questa nuova stagione di The Mandalorian: i fan sono letteralmente in fibrillazione per l'arrivo del celebre cacciatore di taglie e Lucasfilm sembra pronta a sfruttarne finalmente appieno l'enorme potenziale.

Nelle ultime ore, infatti, abbiamo visto la casa di produzione rinnovare il marchio di Boba Fett depositato: una mossa che può nascondere (neanche troppo, in verità) l'interesse a sfruttare ulteriormente il personaggio magari anche dopo il termine della seconda stagione di The Mandalorian, come molti fan hanno già fatto notare.

Insomma, Boba Fett sembra poter rivestire un ruolo importante nel futuro di Star Wars: vi piacerebbe un ritorno del personaggio in pianta stabile nel franchise e non solo come guest star? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate i meravigliosi poster internazionali di The Mandalorian; Giancarlo Esposito, invece, è tornato a parlare del suo Moff Gideon in vista dei nuovi episodi dello show.