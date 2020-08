The Mandalorian e Lucasfilm: 'Il futuro di Star Wars è nella televisione'

L'indiscusso successo di The Mandalorian, e quello di The Clone Wars, sembrano aver creato un vero e proprio precedente all'interno del franchise stellare, tanto da convincere Disney e Lucasfilm a puntare sempre più sui prodotti televisivi. A dirci di più è Kathleen Kennedy, neoeletta CEO della Lucasfilm.

Le seguenti dichiarazioni arrivano dal portale The Wrap, ai cui microfoni la presidentessa ha parlato del futuro cinematografico Star Wars, strettamente collegato a quello del piccolo schermo:

"Quando Bob Iger [ex CEO Disney, ndr.] annunciò stare lavorando per creare Disney+, mi buttai a capofitto su The Mandalorian e lo feci perché conoscevo Jon Favreau e sapevo che da molto tempo desiderava lavorare su Star Wars. La cosa che credo abbia subito unito me e Jon è stato il comune interesse e fascino per la tecnologia. Parlammo per molto tempo del fatto che c'era la possibilità concreta di cambiare le cose e di creare un nuovo modo di lavorare, diverso da quello che esiste da cento anni a questa parte".

La dirigente alludeva alle tecnologie avanguardiste introdotte da Favreau ne Il libro della Giungla , perfezionate ne Il Re Leone e infine sublimate in The Mandalorian. Quando le viene chiesto se pensa che le serie TV possano giocare un ruolo importante nel franchise, risponde:

"Sì, lo penso e ne sono convinta perché ho le prove. Avere la possibilità di essere guidati dai personaggi, di approfondire le loro storie e intrecciarle con quelle di altri è qualcosa di unico e penso che la dimensione delle serie TV ci dia ottimi strumenti per farlo. La decisione più importante presa da Jon fu quella di concentrarsi sui Mandaloriani all'interno della mitologia di Star Wars. Il fatto che indossassero questa armatura significava che non erano dei semplici esseri umani ed è stato un punto di svolta, perché ci ha dato dato una flessibilità nelle scene d'azione e negli effetti speciali che altrimenti non avremmo avuto ".

Con le sue 15 candidature agli Emmy, The Mandalorian è stata confermata come una delle serie rivelazione del 2019, così come Watchmen, e oltre agli effetti speciali e alle visionarie intuizioni di Favreau, molti dei meriti di The Mandalorian vanno ai sensazionali stunt. Solo sono state distribuite nuove immagini della seconda stagione, anche a causa della concomitanza con le numerose interviste dei tecnici, è probabile che sia in arrivo il primo trailer di The Mandalorian 2.