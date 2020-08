The Mandalorian, Ludwig Goransson fa salire l'hype per la seconda stagione

Siamo in attesa di vedere il primo trailer della seconda stagione di The Mandalorian, nel frattempo il compositore Ludwig Goransson ha rivelato di essere già al lavoro sulla serie di successo di Disney+ con protagonista Pedro Pascal.

Parlando con i giornalisti di Deadline, Ludwig ha affermato di essere al lavoro sulla colonna sonora delle puntate inedite già da due mesi, brani che andranno ad accompagnare il viaggio del protagonista e di Baby Yoda. Inoltre ha anche detto la sua sul lavoro del regista e produttore Jon Favreau: "Abbiamo iniziato a lavorarci su due mesi fa, sono molto emozionato. Jon sta creando una storia molto originale, sarà veramente divertente". Il vincitore di un Premio Oscar per il suo lavoro in Black Panther è stato scelto personalmente da Jon Favreau, che durante il primo incontro ha svelato a Ludwig Goransson i suoi piani per la prima stagione.

I brani di The Mandalorian hanno subito colpito i numerosi appassionati di Guerre Stellari, per lo stile originale dei pezzi e per l'uso di strumenti diversi da quelli già sentiti nelle altre produzioni di Star Wars. In attesa di scoprire la data di uscita della seconda stagione, vi segnaliamo questo rumor sul cast di The Mandalorian, in particolare sulla presenza di Sasha Banks nelle puntate della serie.