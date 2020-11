The Mandalorian, e se Luke fosse nello show? La fanart con Sebastian Stan incanta il web

La seconda stagione di The Mandalorian sta mandando in visibilio i fan di Star Wars. Ma sapete cosa potrebbe far salire ancora di più l'entusiasmo al riguardo? Se nello show si presentasse un certo Jedi... E se a interpretarlo fosse Sebastian Stan, come suggerito anche da questa fanart di BossLogic.

Solo nell'ultimo episodio di The Mandalorian arrivato su Disney+ proprio nella giornata di ieri, Capitolo 13: La Jedi, abbiamo potuto assistere ad alcuni tra gli eventi più attesi e memorabili dell'intera serie, come il debutto di Rosario Dawson come Ahsoka Tano, e la rivelazione dell'identità e delle origini del Bambino.

Ma ora che ci addentriamo sempre di più nel lore di Star Wars, e sempre più porte vengono aperte che conducono verso altre storie e personaggi conosciuti, sarebbe davvero così improbabile sperare di vedere apparire anche un giovane Luke Skywalker?

Nel dubbio, BossLogic ha pensato bene di realizzare una nuova fanart con protagonista l'attore che da tempo il web ha incoronato come perfetto Young Luke, ovvero Sebastian Stan.

"Skywalker @themandalorian @imsebastianstan #TheMandalorian" si è limitato a commentare l'artista nella caption del post che trovate, come sempre, in calce alla notizia, ma i fan della saga non hanno bisogno di molto altro per caricarsi d'entusiasmo.

E a voi, piacerebbe vedere Luke in The Mandalorian? E vi piace Stan come possibile interprete? Fateci sapere la vostra nei commenti.