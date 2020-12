The Mandalorian, riecco Mando e Baby Yoda nell'incredibile statua di Gentle Giant

La seconda stagione di The Mandalorian si è conclusa meno di un mese fa, ma già ne sentiamo la mancanza: viaggiare in giro per la galassia con Din Djarin e Baby Yoda (pardon, Grogu!) è diventato nel giro di un anno uno dei passatempi preferiti dei fan di Star Wars, e farne a meno per un po' di tempo sarà davvero dura.

La sensazione di vuoto, d'altronde, non fa altro che acuirsi se ripensiamo allo struggente season finale andato in onda nelle scorse settimane: ora che Grogu è stato affidato alle mani di un certo Luke Skywalker, infatti, non possiamo avere l'assoluta certezza del fatto che i nostri torneranno a scorrazzare insieme da un pianeta all'altro!

Il duo più amato dai fan di Star Wars può comunque ricongiungersi in tanti modi che esulano dagli episodi dello show: Gentle Giant, ad esempio, ha dedicato a Mando e Baby Yoda una splendida statua in scala 1:2 già disponibile per il preorder sul sito ufficiale al prezzo di 350 dollari. Insomma, nel caso in cui abbiate abbastanza spazio in casa e vogliate riservarne un po' ai nostri due eroi ci sembra un acquisto incauto da tenere sicuramente in considerazione!

Recentemente, intanto, Baby Yoda è stato protagonista degli auguri di Natale a tema The Mandalorian di Rosario Dawson; sempre a proposito delle festività natalizie, qualcuno ha invece pensato ad un incredibile mash-up tra Baby Yoda e... Il Grinch!