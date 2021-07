The Mandalorian, Mark Hamill sul suo cameo: 'Non potevo parlarne neanche in famiglia'

Disney, si sa, è particolarmente attenta quando si tratta di evitare fughe indesiderate di notizie: l'abbiamo visto e lo vediamo ogni anno con il Marvel Cinematic Universe, ma anche l'universo di Star Wars è solito subire lo stesso trattamento in fatto di segretezza. Per informazioni, chiedere a Mark Hamill del suo cameo in The Mandalorian.

Dopo aver chiesto ai fan di votare per l'apparizione del suo Luke Skywalker ai BAFTA, infatti, l'attore ha parlato pubblicamente del cameo che chiude la seconda stagione dello show ideato da Jon Favreau, concentrandosi in particolar modo sul vincolo alla segretezza impostogli da Disney.

"Ormai avevo chiuso con quella parte, non mi sarei mai aspettato di tornare in quel ruolo ancora una volta e pensavo che, nel caso in cui avessero voluto raccontare la storia di Luke in quel periodo, avrebbero preso semplicemente un attore più giovane. Quindi quando Jon Favreau e Dave Filoni me ne parlarono fui stupito. La cosa più importante in The Mandalorian è che sei obbligato al silenzio. Non potevo parlarne neanche con la mia famiglia" sono state le parole dell'attore di Star Wars al riguardo.

E voi, avete apprezzato il finale dell'ultimo episodio dello show con Pedro Pascal? Fatecelo sapere nei commenti! Per i fan più inossidabili, intanto, è in arrivo il busto del protagonista di The Mandalorian che simula un ologramma.