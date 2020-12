The Mandalorian, Mark Hamill commenta su Twitter il finale di stagione

Mark Hamill, il leggendario interprete di Luke Skywalker, ha usato Twitter per commentare il finale della seconda stagione della serie targata Disney+ The Mandalorian. E come sempre il nostro Hamill non è mai banale.

Nella premiere della seconda stagione abbiamo visto una breve apparizione di Boba Fett, interpretato da Temuera Morrison, molti fan pensavano sarebbe stato il più grande cameo che potevamo aspettarci quest'anno, invece dobbiamo ricrederci.



Le scene finali della seconda stagione hanno scioccato gli spettatori con Luke Skywalker di Hamill che entra in scena e il suo commento su Twitter è stato: "Hai visto qualcosa di buono in TV ultimamente?" ha scherzato l'attore.



L’aspetto di Luke somigliava a come lo ricordiamo in Star Wars: Il Ritorno dello Jedi e per portare a termine l'impresa, la serie sembra aver utilizzato una tecnologia di scambio facciale simile a quella che avevamo visto per la prima volta in Rogue One: A Star Wars Story.



I crediti del finale della seconda stagione elencano l'attore Max Lloyd-Jones, anche se Mark Hamill riceve un credito. Probabilmente Hamill non è stato coinvolto nelle riprese permettendo a Lloyd-Jones di fungere da sostituto di Luke, con la sua faccia poi sostituita da quella di Hamill.



Non è la prima volta che assistiamo a questo genere di cose nell’universo Star Wars, che ci fanno battere molto il cuore, infatti quando Rogue One he debuttato nel 2016, siamo rimasti scioccati nel vedere il Grand Moff Tarkin interpretare un ruolo significativo, poiché l'attore originale Peter Cushing era morto. Il film poi si è concluso con una scena della principessa Leia molto più giovane, che utilizza la tecnologia di scambio di volti per rappresentare l'aspetto di una giovane Carrie Fisher.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker dell'anno scorso non è stato da meno, poiché presentava una scena in cui Luke stava addestrando Leia nel periodo successivo al Ritorno dello Jedi ma prima di Star Wars: Il Risveglio della Forza, un'impresa resa ancora più sorprendente dato che Fisher era morta, ma la cosa ha scaldato i cuori di tutti i fan.



Con il finale di stagione appena uscito, possiamo forse aspettarci di saperne di più su come è nato il cameo e su quanto coinvolgimento ha avuto Hamill nel progetto.

