The Mandalorian, Mark Hamill ai fan di Star Wars: 'Votate il mio cameo ai BAFTA!'

Il finale di The Mandalorian ha stupito tutti, e anche se in molti lo avevano per lungo tempo ipotizzato, nessuno avrebbe mai immaginato che la serie si sarebbe ricollegata in maniera così eccezionale alla alla saga cinematografica.

Tra i momenti sicuramente più apprezzati c'è stato il cameo di Luke Skywalker, che è tornato ancora una volta nell'universo di Star Wars per prendere in custodia il piccolo Grogu. Sebbene Mark Hamill non sia apparso in prima persona nella serie, in quanto sostituito anche attraverso il massiccio utilizzo di effetti speciali da Max Lloyd-Jones, l'attore spera che il suo cameo possa essere votato ai BAFTA come il momento più apprezzato del 2020. Questa, è l'unica categoria scelta espressamente dal pubblico, e così con un post sui social, Hamill ha richiesto il supporto di tutti i fan della galassia lontana lontana.

"Questa è l'unica categoria dei BAFTA scelta dal pubblico nel Regno Unito. Sarebbe un onore se i fan scegliessero l'apparizione a sorpresa di Luke per prendere Grogu come il più apprezzato. Se volete votare, potete andare direttamente sul sito dei BAFTA e grazie per essere i migliori fan della Galassia!".

Mark Hamill ha rivelato che è stato davvero complicato mantenere segreto il suo cameo in The Mandalorian per oltre un anno. A suo avviso infatti, l'aver evitato fughe di notizie, è stato un vero e proprio miracolo all'epoca degli spoiler. Bisogna dirlo, questa apparizione ha davvero lasciato tutti a bocca aperta.