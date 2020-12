The Mandalorian, Mark Hamill sfoltisce la sua to-do list: 'Meglio tardi che mai'

Mark Hamill ha offerto ai fan di Star Wars un esilarante regalo di Natale lunedì, soddisfacendo il desiderio di Luke Skywalker in Una nuova speranza di visitare la stazione Tosche per ritirare alcuni convertitori di corrente.

Ricorderete sicuramente tutti la scena in cui lo zio Owen ha appena acquistato due droidi (C-3PO e R2-D2) per dare una mano in casa e dice a Luke di portarli in garage e pulirli prima di cena. Il giovane si la menta dicendo: "Ma stavo andando alla stazione Tosche per ritirare alcuni convertitori di corrente". Lo zio Owen gli risponde: "Puoi perdere tempo con i tuoi amici dopo aver terminato le tue faccende". Ciò che accade di li a poco è storia conosciuta, Artoo fugge per trovare Obi-Wan Kenobi, Luke lo raggiunge e scopre che suo padre era un cavaliere Jedi, sua zia e suo zio vengono uccisi dall'Impero e Luke decide di unirsi ad una ribellione contro l'impero senza essere però mai andato alla stazione Tosche.

Hamill però nelle scorse ora ha tentato di accontentare il suo iconico personaggio, condividendo un'immagine evidentemente ritoccata di se stesso di fronte a una stazione di servizio il cui logo è stato sostituito da quello Tosche, con in mano un grande convertitore di alimentazione di colore rosso.

"Posso finalmente cancellare questo dalla mia to do list. Meglio tardi che mai", ha scritto Hamill su Twitter molto soddisfatto.

