The Mandalorian, la maschera di Pedro Pascal cambia i Golden Globe: ecco perché

Secondo quanto riportato da Variety, i Golden Globe hanno dovuto aggiornare il regolamento per via di una questione emersa dopo l'uscita di The Mandalorian, l'apprezzata serie di Star Wars targata Disney+ che vede Pedro Pascal nei panni del protagonista.

Ed è proprio il ruolo dell'attore ad aver fatto notare una "falla" nel sistema delle categorie dedicate agli attori: la Hollywood Foreign Press Association ha infatti chiarito definitivamente che Pascal potrà (e poteva già la scorsa edizione) essere preso in considerazione per la candidatura nonostante abbia recitato (quasi) esclusivamente coperto da una maschera.

Questo perché, come specificato dal report, il volto dell'attore è stato mostrato in una scena del finale della prima stagione. Le parole esatte del nuovo regolamento specificano infatti che "le performance di solo voce non possono essere candidate in nessuna categoria attoriale", rendendo la breve apparizione di Pascal utile per una sua eventuale nomination.

Un altro importante cambiamento è l'aggiunta del termine "antologico" alla categoria delle miniserie/film televisivi, decisione presa dalla HFPA dopo la recente ammissione degli show antologici (ovvero le cui singole stagioni raccontano storie distinte, come Black Mirror o Twilight Zone) tra i titoli eleggibili per i Golden Globe.

