The Mandalorian, Matthew Wood entusiasta: 'Tornare come Bib Fortuna è stato fantastico'

Sono passati tanti anni dalla sua prima apparizione in Star Wars, eppure Matthew Woods non sembra aver perso l'entusiasmo: l'attore di Bib Fortuna, apparso per la prima volta nel corso de Il Ritorno dello Jedi, ha infatti esternato tutta la sua felicità per il suo inaspettato ritorno in The Mandalorian.

Chi ha visto il season finale della seconda stagione dello show Disney+ ed ha pazientemente atteso la fine dei titoli di coda sa di cosa parliamo: nella breve sequenza post-credit vediamo infatti Boba Fett far ritorno nella tana di Jabba in compagnia di Fennec e qui trovarsi di fronte proprio il vecchio braccio destro del vecchio gangster.

"È stato davvero fantastico tornare come Bib Fortuna per The Mandalorian. Quando Boba ha percorso questa strada prima di me ho sperato che tutte le prove d'acquisto Kenner inviategli nel 1979 fossero servite a qualcosa..." ha scherzato l'attore su Twitter, non nascondendo dunque la sua felicità per aver potuto nuovamente indossare i panni dello scagnozzo di Jabba.

Finita la seconda stagione, comunque, si guarda al futuro: i fan stanno già immaginando Sebastian Stan nei panni di Luke Skywalker in The Mandalorian; per quanto riguarda Grogu, invece, Jon Favreau ha dato il suo permesso ai fan: se vogliono possono continuare a chiamarlo Baby Yoda.