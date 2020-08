The Mandalorian: Mayfeld tornerà in futuro? Parola a Bill Burr

Nella prima stagione di The Mandalorian lo stand-up comedian aveva dato vita ad uno spietato mercenario alle prese con l'abile mandaloriano protagonista, e ora i fan si chiedono se rivedremo mai Mayfeld nella serie Disney+.

In attesa di un trailer di The Mandalorian 2, l'attore sembra aver confermato che non sarà presente nella seconda stagione, ma non ha definitivamente chiuso la porta per quanto riguarda una futura apparizione. Durante un'intervista per Movie Web gli è stato chiesto se avesse captato qualcosa a riguardo e se fossero in corso delle trattative:

"Mi avete fatto salire il cuore in gola. Mi sono entusiasmato! L'ultima volta che ho sentito qualcosa su di lui, era confinato in una prigione. Non ne so molto di Star Wars, ma sembra che sia abbastanza sepolto lì. Ma non si sa mai, potrebbe evadere e andare in cerca di vendetta, magari in un suo spinoff?".

Nell'episodio intitolato Il Prigioniero, Mando viene assoldato per liberare un prigioniero da una nave spaziale, e tra i suoi colleghi di lavoro c'è anche Mayfield. Nel corso dell'operazione il protagonista viene però tradito, per questo sconfigge tutto l'equipaggio e lascia tutti in balia della Nuova Repubblica, che li arresta.

Le varie opere di Star Wars sono piene di rimandi e collegamenti, per cui il mercenario potrebbe tornare prima o poi, sia nella terza stagione o negli spinoff di The Mandalorian, sia nelle future serie dedicate alla galassia lontana lontana.