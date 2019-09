The Mandalorian: i membri del cast svelano il loro film preferito di Star Wars

I quattro membri del cast principale di The Mandalorian, serie tv live action dello Star Wars Universe, hanno confessato a EW qual è il loro film preferito della saga creata e avviata nel 1977 da George Lucas. La risposta più frequente è stata L'impero colpisce ancora, uscito nel 1980, ma non tutti hanno scelto lo stesso film.

Pedro Pascal sarà il protagonista principale dello show tv e sulla domanda in questione ha riposto:"Non ho scelta perché sono nato nel 1975. Ricordo Star Wars ma L'impero colpisce ancora mi ha formato; è stato lì che ho capito quanto fosse forte Harrison Ford nel ruolo di Han Solo. Ho visto la sorella scoppiare in lacrime quando l'hanno congelato. Proprio il tipo di finale shakespeariano, o la tragedia greca. Questo ha plasmato la mia immaginazione più di ogni altra cosa".

"Il ritorno dello Jedi" risponde Gina Carano "Una delle mie relazioni preferite è tra la principessa Leia e Han Solo perché sono così l'uno con l'altra fin da quando s'incontrano. Sono una lottatrice ma sono una fanatica dell'amore e del romanticismo".



Giancarlo Esposito sceglie un altro titolo:"Mi piace molto Una nuova speranza. Questo è quello che mi ha colpito, è quello che mi ha suscitato maggiormente...The Mandalorian provoca quella sensazione, che potrebbe accadere di tutto".

Si allinea a Pedro Pascal anche Taika Waititi:"Probabilmente lo dicono tutti ma L'impero colpisce ancora. La posta in gioco è così alta, c'è l'amore, c'è il cuore spezzato, c'è la perdita. E alla fine, il cattivo vince, sostanzialmente. Mi ha lasciato senza fiato e ha cambiato la mia visione di ciò che potrebbe essere un film di fantascienza o fantasy. Fino a quel momento, praticamente, tutto era improvvisato e ridicolo. Non volevo che Han Solo venisse congelato. Pensavo che lo avessero ucciso e trasformato in una scultura. Non capivo la parola 'letargo' ed è stato così scioccante per me".

Secondo Jon Favreau, produttore esecutivo di The Mandalorian, lo show sarà uguale alla saga originale, e lo stesso Favreau potrebbe dirigere un episodio della seconda stagione.