The Mandalorian, il merchandise di Baby Yoda è finalmente disponibile

La Baby Yoda-mania continua ad impazzare tra i fan di Star Wars, estasiati da quello che finora è quasi da considerare il vero protagonista morale di The Mandalorian. Il merchandise ufficiale dedicato al personaggio, però, si è decisamente fatto attendere più del previsto.

Da un bel po' di giorni, infatti, il fandom chiede a gran voce l'arrivo dei gadget a tema The Child (questo, nonostante Dave Filoni abbia approvato il nome Baby Yoda, è il nome ufficiale scelto dalla produzione) senza però ricevere risposta.

Ci aveva pensato (se consapevolmente o meno non lo sappiamo) Amazon, alcuni giorni fa, a farci dare un primo sguardo al merchandise dedicato alla mascotte di The Mandalorian, per poi però mettere tutto offline nel giro di poche ore. Adesso, però, i tanto agognati oggetti con il volto dell'esserino più adorabile della galassia lontana lontana sono finalmente disponibili per l'acquisto: via di magliette e tazze allora, nell'attesa dell'arrivo di ulteriori gadget che sicuramente non mancheranno.

Chi non è ancora della partita è la Hasbro, che non sembra aver ancora intenzione di produrre giocattoli di Baby Yoda. Il piccoletto intanto ha conquistato anche i suoi 'colleghi' come Werner Herzog, che si è complimentato con la produzione di The Mandalorian per non aver scelto la via della CGI.