The Mandalorian è la migliore serie Disney Plus di sempre? Rispondono i fan

Nelle ultime ore, alcuni indomiti fan hanno deciso di votare e stabilire su Internet quale fosse la migliore serie mai apparsa su Disney+ in questi ultimi anni. Dopo numerosi tweet favorevoli è stata The Mandalorian quella ad aggiudicarsi il maggior successo in questo tipo di sondaggio online e c'è da considerare che non si è nemmeno conclusa.

Considerate che tra le serie che hanno preso il maggior numero di voti ci sono state anche quelle dei Marvel Studios come WandaVision, Moon Knight e Loki, ma alla fine Din Djarin e il piccolo Grogu hanno sbaragliato la concorrenza. Viste anche tutte le critiche che negli ultimi anni sono state riversate sull'ultima trilogia di Star Wars al cinema, il fatto che i fan amino così tanto The Mandalorian non può che essere un altro motivo di orgoglio per Dave Filoni e Jon Favreau, i due creatori della serie che recentemente si sono occupati anche di The Book of Boba Fett (quest'ultima non così apprezzata come la precedente).

Nel frattempo, siamo in attesa di capire quando uscirà The Mandalorian 3, con le ultime voci che parlano di una possibile uscita anticipata a questa estate e non più nel suo consueto slot di dicembre. A dare un primo assaggio di questa indiscrezione era stato Giancarlo Esposito che nello show interpreta Moff Gideon: "La vedrete presto. La vedrete presto", ha risposto Esposito al conduttore. "Ho un po' di cose da ultimare al riguardo, per dare un ritocco finale a quello che faccio, ma credo che uscirà a un certo punto questa estate. Non c'è ancora una data fissata, ma arriverà presto".

Prima però potremo gustarci i primi due episodi di Obi-Wan Kenobi, che esordiranno insieme il 27 maggio prossimo su Disney+ e riporteranno sullo schermo la figura del Maestro Jedi nuovamente interpretato da Ewan McGregor.