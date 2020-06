The Mandalorian, Ming-Na Wen: 'Da piccola pregavo Dio, Buddha e La Forza'

Ming-Na Wen e Disney hanno un rapporto che dura ormai da anni, tanto che l'anno scorso l'attrice è stata inserita a pieno titolo tra le Leggende Disney. E dopo aver interpretato una delle principesse più celebri e un'agente dello S.H.I.E.L.D., ecco che è arrivato anche il ruolo nel mondo di Star Wars grazie a The Mandalorian...

Lo scorso anno è stato infatto annunciato che Ming-Na Wen avrebbe avuto una parte in The Mandalorian, la serie tv live-action creata da Jon Favreau per Disney+.

Ma come ha reagito l'attrice alla notizia?

"Quando il sogno che avevi da bambina diventa realtà, che fai dopo? Questo è stato davvero qualcosa di eclatante per me" spiega durante un'intervista "Far parte del Marvel Universe è stato incredibile, ma quendo ero piccola, io ero una vera appassionata di Star Wars. La Forza era la mia religione, insieme al Buddismo. Pregavo Dio, Buddha e La Forza. Anzi, in realtà lo faccio ancora, ogni volta che salgo su un aereo. Quindi essere parte di questo universo... Sono come una ragazzina in un negozio di caramelle! È stato tutto così travolgente, mi sto ancora tirando dei pizzicotti [per essere sicura di non stare sognando]"

Che tipo di backstory le è stata fornita per il suo personaggio, Fennec Shand? Quanto sapeva del suo passato?

"Beh, siccome è solo in un episodio, e arriva più o meno verso la metà dello stesso, era importante per me capire come mai è diventata un'assassina, e che tipo di assassina fosse. È un tipo senza cuore? È una mercenaria? Diciamo un po' di entrambe" racconta ancora ai microfoni di Collider "È stato davvero entusiasmante parlare con Jon Favreau e Dave Filoni, e arrivare al cuore della sua essenza. Così, anche se voi non lo avete potuto vedere, e non è stato mostrato o diffuso, per me come attrice è stato davvero importante conoscere il suo passato".

