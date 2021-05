The Mandalorian, Ming-Na Wen sul look di Fennec Shand: 'Ci siamo ispirati a una volpe'

Fennec Shand è stata senza dubbio uno dei personaggi più riusciti di The Mandalorian, al punto che la nostra pare destinata a ritornare spesso in scena nel corso dei prossimi show targati Star Wars, a partire da The Bad Batch: un personaggio già iconico così come il suo look, di cui Ming-Na Wen ha voluto parlarci approfonditamente tramite Instagram.

"Siamo stati ispirati dal nome di Fennec, che ci ricordava quello di un tipo di volpe [la fennec, o volpe del deserto, ndr]. È una volpe arancione, con delle orecchie molto grandi, è una tipa solitaria, agile e molto silenziosa. Proprio come Fennec Shand. Dopo un po' di discussioni su quest'argomento Maria ha pensato a queste trecce sulla mia testa per simulare l'effetto delle orecchie della volpe" ha spiegato l'attrice, che dopo The Mandalorian ha festeggiato il milione di follower su Instagram.

Ming-Na Wen ha poi proseguito: "La lunga coda di cavallo simboleggia la coda della volpe. Ah, e il cordoncino è arancione perché è il colore caratteristico della volpe. Questo look non è per niente facile da ricreare e da mantenere, ma Maria ha delle dita magiche ed è davvero talentuosa". Cosa ne pensate del look della nostra Fennec? Diteci la vostra nei commenti! Tornando allo show, intanto, Sebastian Stan ha risposto a chi lo vorrebbe come Luke Skywalker nel futuro di Star Wars.