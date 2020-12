The Mandalorian, Ming-Na Wen nel nuovo poster ufficiale di Fennec Shand: le immagini

La seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian si avvia verso la conclusione, e come nelle scorse settimane, a qualche giorno dalla pubblicazione degli episodi, Disney presenta dei poster ufficiali dedicati ai vari personaggi. Oggi è la volta di Fennec Shand, interpretata da Ming-Na Wen.

Forse Fennec non ha avuto un ruolo esattamente di primo piano nell'episodio in streaming da venerdì scorso su Disney+, ma il suo ritorno insieme a Boba Fett le ha sicuramente fatto meritare l'onore del poster, senza contare che probabilmente la rivedremo anche nel finale. La nuova immagine è visibile come sempre anche in calce alla notizia.

La prima volta che abbiamo visto Fennec Shand in Star Wars: The Mandalorian è stata nel Capitolo 5, alla fine del quale sembrava essere morta nel deserto. Una misteriosa figura, poi, si avvicinava a lei, dando il via a una serie di speculazioni sul ritorno di Boba Fett, che una stagione dopo, a quanto abbiamo visto, si sono rivelate azzeccate.

Durante lo scorso Investor Day della Disney, inoltre, abbiamo avuto la conferma che Fennec sarà anche in The Bad Batch.

A proposito di speculazioni e teorie, intanto, come è naturale sono in molti a discutere su cosa potrebbe succedere nel finale di stagione di The Mandalorian, e alcuni fan avrebbero scoperto dove si nasconde Moff Gideon.

