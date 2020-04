The Mandalorian: Ming-Na Wen tornerà nella Stagione 2?

La seconda stagione di The Mandalorian è stata ultimata prima della chiusura totale delle produzioni causa Coronavirus, con la messa in onda degli episodi su Disney+ che dovrebbe rimanere inalterata per l'autunno di quest'anno; a quanto pare, poi, potrebbe tornare anche il personaggio di Ming-Na Wen.

Dopo la notizia del ritorno di Bill Burr nella serie, nonostante la sua apparente morte nell'arco della prima stagione, i fan hanno cominciato a sperare che anche il personaggio di Ming-Na Wen, ovvero Fennec Shand, possa comparire in qualche modo nei prossimi episodi della serie live-action di Star Wars. L'ultima volta che il pubblico ha visto il suo personaggio era stato lasciato apparentemente cadavere nel deserto di Tatooine, prima che un'inquadratura ci mostrasse qualcuno che si avvicinava al suo corpo. Alcune speculazioni hanno cominciato a sostenere quindi che a salvare la fuorilegge sia stato nientemeno che il Moff Gideon interpretato da Giancarlo Esposito, che avrebbe fatto il suo ingresso nella serie subito dopo.

Il personaggio di Shand è apparso nel corso del quinto episodio di The Mandalorian, dove il protagonista principale era stato impegnato nella sua cattura. In precedenza, proprio Ming-Na Wen aveva spiegato la genesi del suo personaggio a Vanity Fair: "Abbiamo cominciato a costruire il personaggio a partire dal suo nome. Viene subito in mente la figura di una volpe. E' furba, ed è in grado di cavarsela da sola e sopravvivere al meglio eppure rimanere in forma e agile. Amo l'immagine che deriva solamente dal suo nome".

La seconda stagione di The Mandalorian debutterà su Disney+ il prossimo autunno, e stando alle ultime news Taika Waititi non ha diretto alcun episodio della nuova stagione; sappiamo che Rosario Dawson sarà Ahsoka Tano e su queste pagine potete leggere la nostra guida al suo personaggio.