The Mandalorian, che fine fa Moff Gideon? Cosa potrebbe accadere al villain

La serie TV di The Mandalorian continua a migliorare con il tempo. Dopo una prima stagione di successo, il secondo arco narrativo è riuscito a fare ancora meglio e, per diventare il prodotto a tema Star Wars più interessante dell'ultimo decennio. Oggi vogliamo cercare di risolvere un dubbio di molti riguardo a The Mandalorian, e un suo villain.

Abbiamo visto insieme se Bo-Katan Kryze tornerà in The Mandalorian 3 stando alle parole della sua interprete Katee Sackhoff, ma è il momento di parlare del personaggio di Moff Gideon (Giancarlo Esposito) e di quale sarà il suo destino nella terza stagione della serie ideata da Jon Favreau e Dave Filoni.

Cosa succede a Moff Gideon in The Mandalorian 2?

Nel finale del secondo ciclo di episodi della serie, assistiamo allo scontro da il pericoloso cattivo e il nostro amato Mando (Pedro Pascal), con quest'ultimo che riesce ad avere la meglio grazie alla lancia di puro Beskar, in grado di resistere ai violenti colpi della Darksaber di Gideon. A seguito del combattimento, Din Djarin diventa dunque il possessore della Spada Oscura anche se il Mandaloriano non vorrebbe averla, offrendola a Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), la quale rifiuta per il codice d'onore legato alla spada.

Cosa succede a Moff Gideon? Lo rivedremo in The Mandalorian 3?

Il cattivo viene quindi lasciato alla custodia di Mando. Ciò significa che nella seconda stagione è stata l'ultima volta che abbiamo visto Gideon? Probabilmente no. Lo stesso Giancarlo Esposito ha fatto capire più di una volta che il suo personaggio potrebbe avere un ruolo importante nella prossima stagione e in quelle avvenire. L'attore, infatti, in un'intervista per Esquire ha affermato che:

"Penso che Moff Gideon sia molto sfuggevole e un suo pezzettino è presente in ogni parte dell'Impero".

Le possibilità che Gideon riesca in qualche modo a sfuggire e a tornare in azione sono piuttosto elevate, a questo punto, e speriamo che la sua presenza possa portare a nuove dinamiche e a battaglie interessanti anche in futuro.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su come potrebbe finire la serie TV di The Mandalorian, vogliamo sapere la vostra: pensate che Moff Gideon potrebbe tornare nelle prossime stagioni di The Mandalorian? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!