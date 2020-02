The Mandalorian: Moff Gideon potrebbe passare dalla parte dei buoni nella seconda stagione

Giancarlo Esposito sembra essere davvero contento della sua partecipazione alla serie, e non smette di dispensare interessanti informazioni. Dopo aver anticipato un epico scontro in The Mandalorian 2, ora parla del suo villain Moff Gideon e lancia indizi sul fatto che potrebbe intraprendere un percorso di redenzione in futuro.

"Lo amo! Amo i villain perché potrebbero trovare la redenzione e diventare dei bravi esseri umani. Moff Gideon è in pratica un guardiano di uno dei pianeti, o una delle galassie che gli sono state affidate perché le sorvegliasse, in modo che le persone non escano fuori o che non le invadano. È una sorta di guardiano, sì. Ma Moff Gideon, il mio Moff, è il guardiano più importante. Quindi potrebbe anche cambiare le cose in meglio. Anche se non tutti lo supportano, vedranno che in passato lo ha fatto. Per questo amo i cattivi, perché hanno spazio per crescere. C'è spazio perché l'oscurità diventi luce, e amo che le persone amino i villain, perché i villain possono essere redenti. C'è qualcosa che vogliono davvero, e penso che Moff Gideon, alla fine, voglia veder sopravvivere il nostro universo ".

Il buon Giancarlo Esposito potrebbe aver rivelato qualcosa di veramente grande, stavolta. Se la prima stagione ci rivelava il nemico principale soltanto verso la fine, c'è da dire che le scene conclusive ci confermavano in maniera inequivocabile l'attitudine di Gideon verso il male. Qualcuno che vuole catturare Baby Yoda per fini loschi non può che avere un'anima nera, dettaglio confermato anche dal colore della sua spada laser. Ora invece sembra esserci spazio per un capovolgimento di fronte. Non sarebbe la prima volta che succede qualcosa del genere in Star Wars, certo. Gli stessi Darth Vader e Kylo Ren sono lì a testimoniarlo, ma sembra comunque sorprendente pensare che nel giro di qualche puntata potremmo ritrovarci a vedere Moff Gideon mentre culla dolcemente Baby Yoda, anche se Giancarlo Esposito ne sarebbe contento.

Dato che ancora non sappiamo quale sia lo scopo principale del villain e perché voglia così tanto The Child, è possibile che il suo intento non sia mai stato quello di ucciderlo, al contrario degli altri cacciatori di taglie visti nel corso della prima stagione. Ma il tutto rimane avvolto nel mistero, al momento. Per fortuna, non dovremo aspettare troppo per l'uscita della seconda stagione di The Mandalorian