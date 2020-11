The Mandalorian: Moff Gideon è spaventosamente simile a Darth Vader, ecco perché

Darth Vader rimarrà probabilmente il villain più spaventoso di tutto Star Wars, dato che con un solo respiro è in grado di far gelare il sangue nelle vene a chi se lo ritrova davanti. Sebbene sia stato introdotto solo recentemente in The Mandalorian, Moff Gideon potrebbe comunque aspirare a ricoprire un ruolo altrettanto importante.

Qualcuno ha infatti notato una certa somiglianza tra l'armatura di Gideon e quella del Signore Oscuro dei Sith, particolarmente evidente se guardiamo il Capitolo 12 di The Mandalorian. Nel finale abbiamo finalmente visto ricomparire il nuovo villain in carne ed ossa, in mezzo ad una schiera di Dark troopers, e abbiamo potuto osservare con attenzione il suo costume.

La piastra centrale sul petto ricorda proprio quella di Vader, così come il mantello nero. Il look scelto si distanzia abbastanza da quello esibito dagli ufficiali imperiali del passato o da figure di spicco all'interno della gerarchia imperiale (come Thrawn), e sembra riprendere in tutto e per tutto l'iconico stile di Vader o di certi Inquisitori.

Ciò ci dà qualche informazione in più sull'estetica dell'Impero post-Endor. Potrebbe essere già in corso quel tentativo di ispirarsi in tutto e per tutto al passato, un elemento fondamentale per la formazione del Primo Ordine e dell'identità di Kylo Ren. Il fatto che Gideon possa contare su di un gruppo di formidabili Storm trooper e su di una letale spada laser non fanno che indicare come sia pronto a salire sul podio dei nemici più odiati di Star Wars: sicuramente lo vedremo esibire tutta la sua potenza nel corso di questa stagione, e ciò potrebbe rivelarsi fatale per uno dei protagonisti.

Secondo alcuni i suoi piani malefici sarebbero legati a Palpatine e Snoke, ma niente paura, per contrastarlo arriva Darth Baby Yoda.