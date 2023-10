The Mandalorian, è morta Shawna Trpcic: il tributo di Jon Favreau e Dave Filoni

La morte di Shawna Trpcic, costumista che ha lavorato anche a The Mandalorian ha portato un’alone di tristezza ad aleggiare sui tanti team di lavoro che hanno condiviso con lei il lavoro nel franchise creato da George Lucas. Dave Filoni e Jon Favreau, in particolare, hanno deciso di salutare l’artista per un’ultima volta.

Dopo aver anticipato quali saranno i prossimi film e le prossime serie tv dedicate a Star Wars, torniamo a parlare della saga per riportare la triste notizia della morte della costumista Shawna Trpcic e condividere le parole che Dave Filoni e Jon Favreau le hanno voluto dedicare.

La Trpcic ci ha lasciato in maniera inattesa all’età di 56anni dopo aver lavorato ai costumi di diversi show del franchise, tra cui The Mandalorian e The Book of Boba Fett, lasciando un segno importante tanto per i fan quanto per i colleghi.

Dave Filoni ha voluto ricordarla in un comunicato rilasciato su StarWars.com: “Shawna provava un profondo amore per Star Wars. Lo si può vedere in ogni lavoro che ha fatto con noi. Amava tutto ciò che riguardasse la partecipazione a queste storie, compreso il contatto con i fan e l’essere parte di questa comunità. Sento che ha sempre fatto parte di Star Wars. I suoi costumi raccontano una storia, fornendo la suggestione di un’esperienza di vita che è accaduta prima che le telecamere girassero. Ho amato collaborare con Shawna e mi mancherà la sua presenza”.

Dello stesso tenore le parole di Jon Favreau: “La sua creatività ha dato vita a questo mondo. Ci mancherà profondamente sia come amica che come collega”.

Unendoci al dolore della famiglia e dei colleghi, salutiamo Shawna Trpcic per l’ultima volta e vi lasciamo alla recensione di The Mandalorian 3.